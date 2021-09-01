Мужчина проехал почти 5 километров на большой скорости и остановился только тогда, когда врезался в дерево.

В Запорожской области пьяный мужчина на автомобиле Mazda, на котором был знак такси, наехал на копа. Водитель провез правоохранителя на капоте машины и врезался в дерево. Полицейский сломал обе ноги.

Об инциденте сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области.

Так, 31 августа примерно в 11 часов утра возле поселка городского типа Михайловка правоохранители Васильевского районного управления полиции остановили автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения.

Водитель вышел из машины и предоставил копам свои документы. Правоохранители увидели, что местный житель 1950 года рождения имеет явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался пройти освидетельствование и пошел к своему авто. В салоне машины также находилась 13-летняя девочка.

Таксист заперся в авто и завел двигатель. Коп пытался остановить водителя, однако он наехал на правоохранителя и продолжил движение машины. Полицейский оказался на капоте, однако пьяный мужчина не думал останавливаться.

Водитель проехал почти 5 километров на большой скорости. Все это время коп находился на капоте. В результате машина врезалась в дерево, правоохранитель сильно пострадал.

Читайте такжеВ Виннице мужчина умер на школьной праздничной линейкеСвоими действиями таксист сломал старшему сержанту полиции обе ноги. Кроме этого, несовершеннолетняя девочка, которая находилась в салоне, во время аварии получила сотрясение мозга. Пьяного водителя задержали.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по статьям об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа, нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. За это водитель может получить до 12 лет ареста.

Читайте такжеВ Киеве родители "потеряли" машинку с ребенком на эскалаторе: жуткий инцидент попал на видеоКроме этого, по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов уже началось уголовное производство. За это преступление предусматривается лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что России девочка порезала полицейского, который пытался ее спасти.

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Автор: Полина Кузенко