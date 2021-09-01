Сотрудник полиции Санкт-Петербурга получил ранение во время спасения подростка.
Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Во вторник вечером представители органов опеки попросили правоохранителей о помощи. Из квартиры городской многоэтажки нужно было изъять детей, потерявших родителей.
13-летняя девочка отказалась покидать дом. Когда полицейские зашли в помещение, несовершеннолетняя открыла окно на кухне и попыталась выпрыгнуть с третьего этажа.
Читайте такжеТолпу россиян на праздник окатило раскаленными искрами (видео)33-летний коп успел схватить подростка за ноги и повернул в комнату. В этот момент ребенок взял кухонный нож со стола и полоснул шею своего спасителя.
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