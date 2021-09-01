Из квартиры городской многоэтажки нужно было изъять детей, потерявших родителей.

Сотрудник полиции Санкт-Петербурга получил ранение во время спасения подростка.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Во вторник вечером представители органов опеки попросили правоохранителей о помощи. Из квартиры городской многоэтажки нужно было изъять детей, потерявших родителей.

13-летняя девочка отказалась покидать дом. Когда полицейские зашли в помещение, несовершеннолетняя открыла окно на кухне и попыталась выпрыгнуть с третьего этажа.

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Автор: Иван Бойко