Тормоза не сработали уже в Ягодине.

На вокзал Киева в пятницу, 12 ноября, прибыл только один вагон поезда рейса "Варшава-Киев". По данным СМИ, причиной стала поломка железнодорожного транспорта на выезде из польской столицы.

Об этом сообщает Ukraine Rail Monitoring.

Издание отмечает, что у поезда "Укрзализныци" 8 ноября в Польше обнаружили негерметичную тормозную систему, из-за чего его оставили в стране.

Неисправность в системе обнаружила система польского локомотива newag, которая зафиксировала потерю давления, что угрожало безопасности поезда.

Читайте такжеВ Киеве женщине не понравилась "залатанная" яма на дороге - она взяла лопату в руки и решила вопрос (видео)Тормоза не сработали после смены ваговых тележек уже в Ягодине, поэтому в Дорогуск поезд прибыл с опозданием на 25 минут.

Отмечается, что ранее в "Укрзализныце" вагоны поезда "Киев-Варшава" называли одним из самых лучших "спальных" маршрутов в Европе.

Как писал УНИАН, пассажирке "Укрзализныци" угрожал пьяный мужчина, однако никто ей не помог - ни проводница, ни начальник поезда, ни полиция.

Ранее в поезде"Укрзализныци" сломанную лампу "надежно" приклеили к потолку, а потом компания попала в еще один скандал, продавая билеты на недостающие вагоны.

Также пассажир поезда "Херсон-Львов" рассказал о протертых сидениях с гвоздями и монтажной пене в окнах вагона.

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Автор: Яна Ставская