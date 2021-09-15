Пассажир раскритиковал условия, в которых приходится передвигаться по железной дороге.

Очередной пассажир пожаловался на жуткие условия поездки в поезде "Укрзализныци".

Соответствующий пост разместил в своем Instagram пользователь sazonov.84.

По словам мужчины, он ехал в поезде Херсон-Львов, судя по фото - в плацкартном вагоне.

"Путешествуй, как король. Вагоны ну точно мои ровесники, все старое и грязное. Тепловоз просто древний (72-го года выпуска), коптит, в вагоне дышать нечем. Сиденья просижены до жёсткости алмазов, причём, периодически из этих алмазов торчат маленькие коварные гвоздики, которые легко сделают из ваших штанов модные хипстерские траузеры. В некоторых сиденьях образовались лунные кратеры, так что, если приложить некоторые усилия и смекалку, можно из такого седалища, соорудить отличный деревенский стульчак", - описывает пассажир состояние подвижного состава.

Он уточнил, что поезд максимально разгонялся до 50 км/ч, а из старых окон была видна монтажная пена.

Как сообщал УНИАН, недавно в поезде "Укрзализныци" сломанную лампу "надежно" приклеили к потолку медицинским пластырем.

До этого пассажиры раскритиковали условия в одном из спальных вагонов повышенной комфортности (СВ) поезда курсирующего по маршруту "Одесса-Киев" с туалетами в плачевном состоянии.

Автор: Юрий Годован