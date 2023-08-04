Маленьких птиц так не могут найти.

В Хмельницкой области неизвестные расстреляли гнездо аистов, один из них попал в больницу с открытым переломом.

Об этом сообщили на странице Экозащита Староконстантинов в социальной сети Facebook. Сообщается, что инцидент произошел в селе Новоселица Староконстантиновской громады. "Было расстреляно гнездо семьи аистов. В гнезде была пара птиц и двое их деток", - говорится в сообщении.

По данным зоозащитников, птенцов так и не нашли, один взрослый аист получил ранения, его отвезли в больницу, где диагностировали открытый перелом крыла. Местные жители рассказали, что слышали шум мотоцикла, мужской смех, а потом - выстрелы. Они вышли из домов и увидели, что случилось с гнездом.

Видео дня

В полиции Хмельницкой области сообщают, что открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. "В одном из сел Миролюбненской территориальной общины неизвестные подстрелили аиста, который находился в гнезде, расположенном на электроопоре", - говорится в сообщении.

Жестокое обращение с животными: последние новости

В начале весны произошел скандал вокруг национального университета биоресурсов и природопользования в Киеве. Зоозащитники обвинили одного из преподавателей в издевательстве над животными во время занятий.

Также зоозащитники сообщали о жестоком избиении и изнасиловании коровы в Хмельницкой области. Появлялась информация о задержании подозреваемого, однако уже впоследствии активисты сообщили, что уголовное производство закрыли.

Вас также могут заинтересовать новости: