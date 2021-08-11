В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемого и настоял на максимальном наказании, предусмотренном санкцией статьи.

Оглашен обвинительный приговор жителю Киевщины, совершившему сексуальное насилие в отношении 11-летнего ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как установило следствие, в марте 2018 года мужчина подстерег 11-летнюю девочку рядом с лифтом в подъезде многоэтажки.

"Воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, злоумышленник схватил девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера, удовлетворив свою половую страсть неестественным способом", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОдессит убил ножницами соседа, оскорбившего его пятилетнюю дочь (фото, видео)Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 153 УК Украины - Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего лица.

В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемого и настоял на максимальном наказании, предусмотренном санкцией статьи.

Деснянский районный суд г. Киева признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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Автор: Екатерина Гирнык