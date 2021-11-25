Правоохранители не предупредили ВСУ о запланированном запуске своей техники и поплатились.

В пригороде Одессы военные сбили летавший над их складами полицейский дрон, стоимостью почти 1,5 млн грн.

Как сообщили УНИАН в полиции Одессы, инцидент произошел вчера, когда проходили испытания аппарата. Для этого в Одессу приехали специалисты из Киева.

Через некоторое время оборудование перестало отвечать на сигнал.

При этом, по данным источника, незадолго до этого в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что над складами военной части, которая дислоцируется в районе села Усатово, летает неизвестный дрон. В связи с этим были подняты сотрудники патрульной полиции, Нацполиции и Национальной гвардии. Человеку, который его разыщет, обещали 2 тыс. грн. Однако в результате, дрон обнаружили разбитым.

Как позже выяснилось, военнослужащие приняли полицейский аппарат за вражеский и сбили.

"О полицейских учениях военные ничего не знали, их не предупредили", – рассказал сотрудник полиции. По его сведениям, дрон стоимостью почти 1,5 млн грн, появился на вооружении у регионального главка Нацполиции всего несколько дней назад. Его части нашли бойцы Нацгвардии, которые были привлечены к поискам.

В отделе коммуникации ГУ НП случившееся пока не комментируют.

Telegram-канал "Х*ева Одесса" показал фото полицейского дрона, сбитого военными.

Ранее стало известно, что в районе проведения операции Объединенных сил средствами радиоэлектронной борьбы был принужден к посадке беспилотный летательный аппарат противника, который пересек линию разграничения в Донецкой области.

Автор: Лариса Козовая