Мужчина, обвинивший правоохранителей, прячет от бывшей супруги 3-летнюю дочь.

В Одесской области начата проверка по факту возможного избиения полицейскими мужчины.

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Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, вечером 2 января в соцсетях появилось сообщение о том, что правоохранители доставили мужчину в Балтский отдел полиции, где незаконно удерживали и избивали.

«По данному факту руководство Нацполиции инициировало служебное расследование, материалы которого будут переданы в территориальное управление Государственного бюро расследований», - сказано в сообщении.

В настоящее время установлено, что у этого мужчины неоднократно возникали конфликты с бывшей супругой из-за того, с кем будет проживать их 3-летняя дочь, которая в последнее время проживала с отцом.

Данный вопрос урегулирован в судебном порядке - 30 декабря 2020 года местный суд принял решение в пользу матери. Однако после оглашения судебного решения девочку матери не вернули. Местонахождение ребенка было неизвестно, поэтому женщина обратилась в полицию с заявлением о его розыске.

«В этот же день около 21:05 мужчину пригласили в отдел полиции для дачи объяснений. Также правоохранители получили информацию о том, что его мать (бабушка ребенка) могла отвезти девочку в Винницкую область», - рассказали в отделе.

Около 23:00 правоохранители вместе с отцом ребенка отправились в соседнюю область, в село Дорожное, где проживет подруга бабушки, подтвердившая, что та вместе с ребенком уехала в неизвестном направлении.

После этого полицейские вместе с мужчиной рано утром 31 декабря вернулись в Балтский отдел полиции, откуда после допроса мужчина был отпущен.

«В это же время у здания Балтского ОП собрались граждане, агрессивно настроенные в отношении отца пропавшей девочки. Чтобы избежать конфликта, полицейские вызвали мужчине такси и организовали безопасный коридор к авто, чтобы он мог поехать домой. Указанная информация подтверждается записями камер видеонаблюдения», - сказано в сообщении.

При этом, вечером следующего дня, 1 января, около 23:30, мужчина обратился в Деснянское управление полиции Киева с заявлением о якобы неправомерных действиях одесских полицейских.

По данному факту начато служебное расследование. В настоящее время правоохранители в рамках уголовного производства продолжают поиски трехлетнего ребенка.

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Автор: Лариса Козовая