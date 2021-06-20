В Одесской области двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка выпали из окон своих квартир. Сейчас малыши находятся в больнице.
Трагедии случились в разных населенных пунктах региона в субботу, 19 июня.
Как сообщили журналистам в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мальчик пострадал в пригороде областного центра на территории бывшего Беляевского района - он выпал из окна второго этажа.
"Сегодня в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен двухлетний мальчик, который выпал из окна второго этажа", - сообщили в главке.
Предварительно установлено, что мама ребенка в это время возилась на кухне, а мальчик играл в комнате. Он залез на подоконник и оперся на москитную сетку. Сейчас малыш находится в реанимацию, его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Девочка выпала с балкона девятого этажа многоэтажки на массиве Радужном в пригороде Одессы, в Лиманке.
"По предварительным данным, она играла на балконе, пока родители занимались ремонтом в другой комнате. К счастью, ребенок выжил, зацепившись за деревья, которые росли под окном", - рассказали в полиции.
Сотрудники Одесского районного управления полиции №2 выясняют полные обстоятельства событий и решают вопрос об их квалификации.
Правоохранители также просят родителей, занимаясь домашними делами, не оставлять малолетних детей без присмотра.
"Смотрите, чтобы дети не играли около открытых окон и помните, что москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Только ваше внимание может предотвратить трагедию", - отметили в полиции.
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