Оба ребенка выжили, но находятся в больнице.

В Одесской области двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка выпали из окон своих квартир. Сейчас малыши находятся в больнице.

Трагедии случились в разных населенных пунктах региона в субботу, 19 июня.

Как сообщили журналистам в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мальчик пострадал в пригороде областного центра на территории бывшего Беляевского района - он выпал из окна второго этажа.

"Сегодня в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен двухлетний мальчик, который выпал из окна второго этажа", - сообщили в главке.

Предварительно установлено, что мама ребенка в это время возилась на кухне, а мальчик играл в комнате. Он залез на подоконник и оперся на москитную сетку. Сейчас малыш находится в реанимацию, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Девочка выпала с балкона девятого этажа многоэтажки на массиве Радужном в пригороде Одессы, в Лиманке.

"По предварительным данным, она играла на балконе, пока родители занимались ремонтом в другой комнате. К счастью, ребенок выжил, зацепившись за деревья, которые росли под окном", - рассказали в полиции.

Сотрудники Одесского районного управления полиции №2 выясняют полные обстоятельства событий и решают вопрос об их квалификации.

Правоохранители также просят родителей, занимаясь домашними делами, не оставлять малолетних детей без присмотра.

"Смотрите, чтобы дети не играли около открытых окон и помните, что москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Только ваше внимание может предотвратить трагедию", - отметили в полиции.

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Авторы: Лариса Козовая, Катерина Комолова