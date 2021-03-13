Полиция устанавливает обстоятельства случившегося и причины смерти женщины.

В пригороде Одессы автомобиль переехал лежащую на дороге женщину.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось около 21.00, вчера, 12 марта, возле села Сухой Лиман.

По предварительной информации, автомобиль Reno наехал на 46-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части.

«По словам 35-летнего водителя, он слишком поздно ее заметил, и не успел вовремя затормозить», - сказано в сообщении.

На месте работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины смерти потерпевшей. Правовая квалификация случившемуся будет дана позже.

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Автор: Лариса Козовая