Женщина планировала еще переоформить земельный участок, но не успела.

Предприимчивая депутат Васильковского городского совета переоформила имущество общины на свою дочь. Женщине уже сообщили подозрение в злоупотреблении властью.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"63-летняя депутат Васильковского городского совета, которая одновременно занимает должность начальника управления органа местного самоуправления города Васильков, переоформила дом, переведенный в собственность общины, на своего бывшего мужа, а впоследствии - на дочь", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, хозяйка дома и участка в центре Василькова умерла, но у нее не осталось наследников, поэтому имущество стало собственностью общины. В свою очередь депутат Васильковского горсовета подделала документы и переоформила дом сначала на бывшего мужа, а потом на дочь. Согласно оценкам экспертов, примерная стоимость дома составляет 500 тысяч гривен. По такой же схеме депутат планировала переоформить и земельный участок.

Читайте также"Зарплаты на еду не хватает?": в сети раскритиковали украинского депутата, похваставшегося отстрелом уток (фото)Женщине уже сообщили подозрение по части 2 статьи 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины. Ей грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с запретом занимать некоторые должности или вести определенную деятельность до трех лет, а также штраф в размере от 500 до тысячи необлагаемых минимумов, что составляет от 8,5 до 17 тысяч гривен.

Как ранее сообщал УНИАН, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили коррупционную схему, из-за которой нанесен ущерб почти на 27 миллионов гривен.

Автор: Анастасия Горбачева