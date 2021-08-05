Качура уточнил, что бутылку с местной водой из-под крана на заседание принес сам.

Городской председатель Конотопа Артем Семенихин облил водой народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуру со словами: "Предлагаю вам немножко отрезветь".

Об этом сообщает Delo UA.

Инцидент произошел на заседании городского совета 5 августа. Оба политика находились в то время за президиумом, как вдруг между ними произошла перепалка.

"Господин Качура, я предлагаю вам немного отрезветь нашей конотопской водичкой и прийти немного в себя", – сказал Семенихин, после чего вылил бутылку с водой на грудь Качуры.

В этот момент в зале раздались аплодисменты, а оппонентов сразу поспешили разнять.

ОБНОВЛЕНО. Как уточнил сам парламентарий в комментарии УНИАН, он приехал в Конотоп с рабочим визитом – поднял вопрос питьевой воды и состояния местных дорог.

"Призвал к конструктиву, сказал, что "давайте вместе, если надо будет какая-то поддержка со стороны парламента - пожалуйста". После чего, когда Семенихину было нечего ответить, он выхватил бутылку эту (с местной водой - УНИАН) и начал меня поливать... Я отбил эту бутылку и он сам себя полил этой бутылкой", - рассказал Качура.

На вопрос, кто из них двоих обратился по этим событиям в полицию, депутат сказал: "Полиция, по факту, сама. Они смотрели трансляцию и они уже внесли (информацию - УНИАН) в ЕРДР относительно хулиганских действий, относительно препятствования депутатской деятельности. И уже в отношении Семенихина возбуждено уголовное производство".

На уточнение, обращался ли Семенихин в полицию относительно действий Качуры, депутат заметил: "Он же на меня напал. И еще больше - у Семенихина еще охранники на меня тоже напали". Качура добавил, что вел себя "в рамках правового поля и сдержанно".

"Потому, что ему нечего было ответить, я попросил, чтобы провели анализ этой воды: посмотрели, что происходит с водой, и нашли причину. Затем он подбежал и начал обливать", - пояснил парламентарий и уточнил, что бутылку с местной водой из-под крана на заседание принес сам.

Что говорит Семенихин

Мэр Конотопа, в свою очередь, тоже прокомментировал свой поступок. В эфире Украине 24 он обвинил Качуру в давлении.

По его словам, член "Слуги народа" требует от него подать кандидатуру "удобного" человека на должность секретаря горсовета.

"Он сегодня приехал специально, чтобы сорвать заседание. Но ему это не удалось, он меня спровоцировал. Это провокация с его стороны", - утверждает мэр.

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Авторы: Яна Ставская, Таня Поляковская