Мужчина с ребенком скончались на месте происшествия.

Смертельная авария произошла под Киевом в селе Дымер. Легковушка снесла на остановке 60-летнего мужчину и 10-летнего мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Установлено, что автомобиль Opel двигался из села Демидов в направлении поселка Дымер. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, которые были возле остановки общественного транспорта", - говорится в сообщении.

После того как авто сбило пешеходов, оно вылетело на полосу встречного движения, где врезалось в фуру.

По данным правоохранителей, погибшие проживали в селе Катюжанка.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 3 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в Днепропетровской области в результате столкновения четырех авто погиб один человек, еще четверо пострадали, среди которых двое детей. Их с различными травмами направлены в больницы в Днепре. Столкнулись два легковых автомобиля Volkswagen и Daewoo Lanos, грузовой микроавтобус Mersedes Sprinter и грузовик DAF.

Автор: Анастасия Горбачева