ДТП спровоцировал нардеп Николай Задорожний.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Николай Задорожний спровоцировал ДТП недалеко от города Обухов Киевской области.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает Obozrevatel.

ДТП произошло в воскресенье, 4 апреля, около 12:40. Задорожний якобы не справился с управлением автомобилем, вследствие чего его Mitsubishi столкнулся с Ford, который ехал впереди в попутном направлении.

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Оба водителя получили травмы, им была оказана медицинская помощь без госпитализации.

36-летний Николай Задорожний в 2019 году был избран в Верховную Раду по округу №162 (Сумская область). Является членом комитета парламента по вопросам бюджета.

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Автор: Денис Прядко