Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Николай Задорожний спровоцировал ДТП недалеко от города Обухов Киевской области.
Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает Obozrevatel.
ДТП произошло в воскресенье, 4 апреля, около 12:40. Задорожний якобы не справился с управлением автомобилем, вследствие чего его Mitsubishi столкнулся с Ford, который ехал впереди в попутном направлении.
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Оба водителя получили травмы, им была оказана медицинская помощь без госпитализации.
36-летний Николай Задорожний в 2019 году был избран в Верховную Раду по округу №162 (Сумская область). Является членом комитета парламента по вопросам бюджета.
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