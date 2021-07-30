В результате аварии на трассе пострадали четыре человека, один погиб.

В Днепропетровской области в результате столкновения четырех авто погиб один человек, еще четверо пострадали, среди которых двое детей.

ДТП произошло вечером 29 июля в Днепровском районе на 451-м км автодороги Н08 Борисполь – Днепр – Запорожье, сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

Там столкнулись 2 легковых автомобиля Volkswagen и Daewoo Lanos, грузовой микроавтобус Mersedes Sprinter и грузовик DAF. В результате аварии погиб водитель микроавтобуса. Еще четыре человека пострадали, в том числе 2 ребенка - все из легковушки Daewoo.

Читайте такжеПогибли отец, мать и 12-летняя дочь: подробности жуткой ДТП на Черкащине

До прибытия пожарно-спасательных подразделений свидетелями происшествия с Daewoo спасены пострадавший водитель и мальчик. Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали из автомобиля Daewoo женщину и мальчика. Пострадавшие с различными травмами направлены в больницы в Днепре.

Как сообщили в Нацполиции, 27-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и совершил столкновение с микроавтобусом, который двигался в попутном направлении. После этого машины выехали на встречную полосу, где "Спринтер" перевернулся и столкнулся с "Ланосом" и грузовиком DAF.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Вас также могут заинтересовать новости

Авторы: Александр Топчий, Виктория Токарева