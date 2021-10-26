Пожар в Черновцах был во вторник, его уже потушили.

В центре Черновцов во вторник, 26 октября, утром загорелось маршрутное такси – возгорание началось в кабине, а потом огонь за считанные минуты охватил весь салон.

Пожар в маршрутке произошел возле здания Черновицкой областной госадминистрации, расположенной на ул. Степана Бандеры, сообщает "Главком", ссылаясь на сведения корреспондента.

По его данным, пассажиров, которые находились в транспортном средстве, успели вывести. Причина пожара пока неизвестна, ее должны установить специалисты.

В сети также показали видео, на котором запечатлено, как в центре Черновцов горит маршрутка. На ролике также можно увидеть, как маршрутку начали тушить.

Ранее в Одессе произошел смертельный инцидент с участием маршрутки и легкового автомобиля.

В Киевском районе областного центра 21 октября пенсионерка на легковушке "Daewoo" врезалась в пассажирский маршрутный автобус. В результате ДТП женщина погибла, ей было 62 года.

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Автор: Екатерина Присяжнюк