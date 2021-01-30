В Харькове на остановке горел маршрутный автобус «Богдан».
Читайте такжеВо Львовской области поезд протаранил маршрутку: есть пострадавшие (фото)Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.
«30 января в 13:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в городе Харькове на улице Валдайская. Там на остановке загорелся маршрутный автобус «Богдан», - говорится в сообщении.
К счастью, во время пожара пассажиров в салоне не было, поэтому водитель самостоятельно вышел из автобуса и вызвал спасателей.
На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла около 18 кв. м. Уже в 13:16 возгорание было локализовано, а в 13:41 полностью ликвидировано.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются, добавили в ГУ ГСЧС.
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