Очередная гибель из-за попытки сделать зрелищное селфи для соцсетей. Полиция сообщила о смерти подростка в Ирпене Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
13-летний парень решил сделать фото для сети и выбрался на железнодорожный мост. Но когда услышал грохот поезда – прыгнул на пути.
Подросток пытался скрыться от поезда между рельсами, но попытка была трагичной. Он погиб от полученных телесных повреждений.
На место происшествия срочно прибыла следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции и ювенальная превенция.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1. ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".
Полиция в очередной раз призывает родителей быть более бдительными к детям. Мы также обращается к молодежи: "Не пытайтесь ради ярких кадров повторять сцены из блокбастеров, ведь последствия могут быть трагическими".
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