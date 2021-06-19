Правоохранители просят детей не повторять "сцены из блокбастеров".

Очередная гибель из-за попытки сделать зрелищное селфи для соцсетей. Полиция сообщила о смерти подростка в Ирпене Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

13-летний парень решил сделать фото для сети и выбрался на железнодорожный мост. Но когда услышал грохот поезда – прыгнул на пути.

Подросток пытался скрыться от поезда между рельсами, но попытка была трагичной. Он погиб от полученных телесных повреждений.

На место происшествия срочно прибыла следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции и ювенальная превенция.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1. ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Полиция в очередной раз призывает родителей быть более бдительными к детям. Мы также обращается к молодежи: "Не пытайтесь ради ярких кадров повторять сцены из блокбастеров, ведь последствия могут быть трагическими".

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Автор: Яна Ставская