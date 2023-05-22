В соцсетях появилось видео, на котором мужчина в форме, может быть, сотрудник военкомата, отдает деньги ворожейке.

Военнослужащий попался на "магию" уличных гадалок и лишился денег.

Сегодня в одесским пабликах появилось видео, сделанное человеком, ставшим случайным очевидцем происшествия, имевшего место возле железнодорожного вокзала.

Он зафиксировал, как группа женщин, судя по всему, представительниц ромской диаспоры, "обрабатывают" двух мужчин в военной форме. Автор видео комментирует происходящее, уточняя, что это мошенницы обманывают украинских защитников. На записи: возрастная женщина что-то говорит военнослужащему, тот открывает кошелек и передает ей 500-гривневую купюру. Неизвестная прячет деньги за пазухой (в бюстгальтере), и проводит с "клиентом" загадочный ритуал. В частности, прикладывает руки к разным частям тела.

Видео дня

Военный, судя по всему, пребывает под влиянием гипноза: растерянно улыбается, продолжая держать кошелек в руках.

За заднем плане – еще одна "гадалка" разговаривает с другим мужчиной в форме. Третья женщина пытается "закрыть" собой вид на участников происшествия. При этом, в соцсетях пишут, что попался на крючок сотрудник военкомата, однако, так это или нет – неизвестно. Также не уточняется, возле какого именно вокзала случился инцидент, и чем он закончился.

Другие новости Одессы

Как сообщал УНИАН, в Одессе 15 лет тюрьмы получил местный житель-предатель, который за "зарплату" собирал для россиян данные о противовоздушной обороне и энергетических объектах. Он рассчитывал получать от оккупантов 70 тысяч гривень ежемесячно.

Сегодня стало известно в Одессе пожизненный срок получил экс-правоохранитель, работавший на вражескую российскую спецслужбу.

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