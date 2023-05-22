Используя упрощенный режим закупок, вызванный пандемией COVID-19, группа лиц организовала схему закупки медицинского оборудования за государственные средства по завышенным ценам.

При участии должностных лиц департаментов здравоохранения 11 областных государственных администраций и предприятий, подконтрольных россиянину, государству был нанесен миллионный ущерб при закупке медицинского оборудования.

В сообщении на сайте Офиса генерального прокурора отмечается, что при процессуальном руководстве прокуроров ОГП была разоблачена преступная схема завладения государственными средствами при закупке медоборудования.

"По данным следствия, группа лиц, используя упрощенный режим закупок, вызванный пандемией COVID-19, организовала схему закупки медицинского оборудования за государственные средства по завышенным ценам", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в состав этой группы входили должностные лица департаментов здравоохранения 11 областных государственных администраций и ряда коммерческих предприятий, подконтрольных гражданину России.

"В соответствии с договорами, заключенными руководителем коммерческого предприятия со служебными лицами департаментов здравоохранения облгосадминистраций, это предприятие поставило за государственные средства 49 аппаратов ультразвуковой диагностики на общую сумму 86,7 миллиона гривен, в том числе 11 аппаратов для больниц Киевской области", - рассказали в прокуратуре.

Стоимость единицы такого оборудования колебалась от 1,7 до 1,9 миллиона гривен. При этом участники преступления искусственно завысили стоимость каждого аппарата на сумму от 600 до 700 тысячи гривен.

Отмечается также, что закупленное медоборудование было недоукомплектовано необходимыми элементами для возможности увеличения изображения и аккумуляторами для обеспечения автономной работы во время использования.

"Убытки, вызванные Киевской облгосадминистрации, составляют 8,5 млн грн. общая стоимость убытков государству-более 31,6 млн грн", - сообщили в ОГП.

Правоохранителями были проведены обыски на территории Киева, Киевской, Харьковской и Полтавской областей по месту нахождения коммерческих предприятий, а также по месту жительства их служебных лиц, учредителей и фактических руководителей. Во время обысков были обнаружены финансово-хозяйственные документы, уставные документы юридических лиц, задействованных во время совершения преступления.

Кроме того, по месту жительства фактического руководителя этих юридических лиц были обнаружены и изъяты документы, а также паспорта гражданина России и полученные им российские награды. Сейчас на средства предприятия, которое осуществляло закупку аппаратов, наложен арест.

В то же время бывшему уполномоченному лицу по проведению закупок в департаменте здравоохранения Киевской ОГА было сообщено подозрение по факту служебного подлога (ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

После проведения процессуальных мероприятий будет решен вопрос относительно сообщения подозрений всем причастным к преступлению лицам.

Пандемия COVID-19 - основная информация

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире. В Украине первый случай зафиксировали еще 3 марта 2020 года. За это время в мире из-за коронавируса и осложнений от болезни умерли, по оценкам ВОЗ, около 15 миллионов человек.

При этом с начала пандемии в Украине было выявлено более 5,5 млн случаев заболевания, из них почти 416 тысяч детей. В результате болезни умерло 112 268 человек, из них 89 - дети и 1256 - медицинские работники

5 мая 2023 года ВОЗ отменила статус пандемии коронавируса COVID-19. Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность отмены карантинных ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, еще до того, как время их действия истечет 30 июня.

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