Предатель установил, где размещена противовоздушная оборона в Одессе. Он рассчитывал получать от оккупантов 70 тысяч гривень ежемесячно.

В Одессе к 15 годам тюрьмы приговорен местный житель, который за "зарплату" собирал для россиян данные о противовоздушной обороне и энергетических объектах.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, житель города, будучи сторонником России, не чурался "грязного" заработка. За вознаграждение он собирал для спецслужб РФ определенную информацию. В частности, о расположении объектов энергетической инфраструктуры, мест дислокации личного состава и военной техники подразделений ВСУ, блокпостов, административных зданий правоохранительных органов и военных объектов в Одессе и области.

"Так, он установил и зафиксировал на видео базирование средств ПВО в Одессе", - рассказали в прокуратуре.

Видео дня

Свою "помощь" захватчикам предатель оценил в 70 тысяч гривень. Для сбора информации он выезжал в разные районы Одессы и пригорода, где на фото и видео фиксировал соответствующие объекты.

В прокуратуре отметили, что вражеского информатора задержали во время передачи видеоматериала с дислокацией систем ПВО представителям спецслужб РФ с помощью одного из мессенджеров.

Сейчас он осужден за государственную измену к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он находится под стражей.

Как добавили в Службе безопасности Украины, предателя разоблачили в конце марта этого года в Одессе. Собранные сведения он хранил на флешке, которую планировал передать представителю российской спецслужбы.

"Предателя после начала полномасштабного вторжения завербовала ФСБ. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывал среди окружающих", - сообщила украинская спецслужба.

Война в Украине - приговоры предателям

Как сообщал УНИАН, ранее в Полтаве к 15 годам заключения с конфискацией имущества приговорены два боевика "ДНР". Ими являются жители города Горловка Донецкой области, которые в феврале 2022 года граждане Украины добровольно пошли на сотрудничество с врагом.

Также к 15 годам за решеткой осуждены супружеская пара предателей из Донецкой области, которые передавали россиянам данные о расположении украинских войск. При этом мужчина ранее уже отбывал наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР".

А Ривненский городской суд заочно вынес приговор жителю Луганщины, который пошел на добровольное сотрудничество с российскими оккупантами и занял должность в незаконных органах власти на захваченных территориях. Согласно приговору суда, предатель проведет 10 лет за решеткой, его имущество будет конфисковано.

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