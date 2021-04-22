В качестве жертв злоумышленники выбирали наркозависимых граждан и лиц пожилого возраста.

Правоохранители задержали шесть членов преступной группы, которые убивали жителей Харькова ради завладения их квартирами.

Читайте такжеВ Харькове грабитель вынес из обменника 1,6 миллиона гривенОб этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, в начале 2019 года 36-летний харьковчанин вместе со своей 47-летней знакомой создали преступную организацию, в состав которой вошли другие лица.

Отмечается, что схема злоумышленников заключалась в мошенническом завладении недвижимым имуществом и дальнейшем умышленном убийстве его владельцев. В качестве жертв выбирали наркозависимых граждан и лиц пожилого возраста. Для махинаций с имуществом использовались поддельные доверенности, согласно которым пострадавшие предоставляли право распоряжаться имуществом членам преступной организации или же злоумышленники получали такое право по поддельным паспортам пострадавших граждан.

В частности, установлено, что в апреле 2020 года на основании поддельной доверенности заключен договор купли-продажи квартиры, расположенной по пр. Гагарина в Харькове, между организатором группы и другим членом группы. В дальнейшем указанное помещение продали другому гражданину.

«При этом, чтобы освободить квартиру, члены организованной группы перевезли потерпевшую в заранее подготовленное место содержания - другую квартиру. Потерпевшая подняла шум и привлекла к себе внимание соседей. Злоумышленники решили избавиться женщины и отвезли ее в дом, расположенный в пгт Казачья Лопань Дергачевского района. Некоторое время потерпевшей делали инъекции неустановленным на данный момент препаратом, а затем задушили проволокой», - говорится в сообщении.

Кроме того, члены организованной группы аналогичным образом завладели квартирой, расположенной по ул. Плиточной в Харькове, а 56-летнего владельца квартиры убили путем его отравления.

Также задокументированы три факта покушения на завладение другими квартирами, расположенными в Харькове.

По данным прокуратуры, 21 апреля в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 2 организатора преступной организации и ее 4 активных члена. Указанным 6 лицам сообщено о подозрении по фактам создания и участия в преступной организации, умышленного убийства, мошенничества, совершенного преступной организацией, подделка документов.

В ходе проведенных обысков обнаружены паспорта владельцев квартир, документы, удостоверяющие право собственности на жилье, а также обнаружена пожилая женщина, которую члены преступной организации заранее вывезли в другое помещение для дальнейшего содержания и, вероятно, убийства.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие члены преступной организации, в том числе в государственных и правоохранительных органах, и их причастность к совершению аналогичных преступлений.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская