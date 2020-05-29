Мэр Броваров назвал причину стрельбы в городе

Сапожко отметил, что все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация.

Мэр Броваров Игорь Сапожко назвал причиной стрельбы в городе распределение междугородных маршрутов.

Читайте такжеВ перестрелке в Броварах участвовали местные "титушки" и "боевики" из Винницы - депутат

Об этом он написал в Facebook. «Сегодня около 7 часов утра на улице Олимпийская произошла перестрелка. По предварительной версии полиции, произошел конфликт между перевозчиками. Недавно, по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации, в Бровары на существующий маршрут зашла новая компания. Это касается именно междугородных маршрутов. Сейчас выясняют все обстоятельства дела. По факту стрельбы открыто уголовное производство», - отметил он.

По словам мэра, по состоянию на 9:00 полиция задержала 11 человек, двое пострадавших доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

Сапожко отметил, что все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация. «Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОДА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаша до метро Лесная через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы. Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Поэтому считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией ситуация обострялась каждый день», - убежден он.

Мэр Броваров обратился ко всем жителям района Торгмаш: «Если вы стали свидетелем происшествия или обладаете какой-либо информацией, прошу, обращайтесь в Броварское отделение полиции для более оперативного реагирования и задержания всех причастных лиц».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, утром в Броварах произошел конфликт со стрельбой между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Полиция задержала 10 участников конфликта, массовые задержания продолжаются.

По факту конфликта начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram