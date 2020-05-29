На Киевщине ввели план-перехват из-за стрельбы в Броварах: сейчас задержано 11 человек

Сегодня утром в городе Бровары Киевской области состоялась перестрелка. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления и задержания участников события. В настоящее время задержано 11 человек.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что в результате утренних событий в Броварах двое человек пострадали. С огнестрельными ранениями их доставили в больницу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В МВД напомнили, что сегодня утром в городе Бровары Киевской области состоялась перестрелка. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

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