На Киевщине ввели план-перехват из-за стрельбы в Броварах: сейчас задержано 11 человек
Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления и задержания участников события. В настоящее время задержано 11 человек.
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Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что в результате утренних событий в Броварах двое человек пострадали. С огнестрельными ранениями их доставили в больницу.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В МВД напомнили, что сегодня утром в городе Бровары Киевской области состоялась перестрелка. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
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