Появились фото с места разборок со стрельбой в Броварах

Информация о пострадавших выясняется, задержаны 10 человек с оружием.

В Броварах произошел конфликт со стрельбой между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киевской области и опубликовал фото с места происшествия.

Задержаны 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции.

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Как сообщает полиция, задержанными оказались "гости", прибывшие из других регионов Украины.

На месте инцидента правоохранители изъяли оружие, в настоящее время устанавливают его принадлежность.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Ранее СМИ сообщали, что утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла стрельба с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 10 человек задержали.

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