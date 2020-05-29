В МВД показали задержанных участников перестрелки в Броварах и изъятое оружие (фото)

Полицией на данный момент уже задержано 10 лиц принявших участие в хулиганских насильственных действиях.

Утренняя перестрелка в городе Бровары – это криминальная разборка между «группировками крышующими перевозки маршрутными такси».

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко¸ опубликовав также фото задержанных и оружие, найденное при задержании.

По его версии, криминальные разборки стали результатом не прозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области.

В результате стрельбы трое участников разборки получили ранения из травматического оружия.

Полицией на данный момент уже задержано 10 лиц принявших участие в хулиганских насильственных действиях.

У задержанных изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия.

"Все оружие будет изъято и его владельцы будут лишены прав на его владение. Продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных лиц. Каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений. Маршруты должны распределяться законно и честно, а не под ковром и за взятки", – написал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая в 7:15 в Броварах произошел конфликт со стрельбой между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Полиция задержала 10 участников конфликта, открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

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