В перестрелке в Броварах участвовали местные "титушки" и "боевики" из Винницы - депутат

По словам Дубинского, две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородное маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение.

В перестрелке в Броварах две группы "маршрутчиков" задействовали местных "титушек" и "боевиков" из Винницы.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

"Связался с руководством полиции Киевской области по поводу перестрелки в Броварах. Две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородное маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, которые были проведены ещё в 2015 году. Одна группировка подтянула местных "титушек", вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы", - сообщил он.

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Дубинский добавил, что на данный момент задержаны 10 человек, изъяты оружие и боеприпасы, автомобили.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая в 7:15 в Броварах около сотни людей устроили разборки в стиле "90-х" со стрельбой посреди жилых домов. Отмечается, что конфликт произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Полиция задержала 10 участников конфликта, открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

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