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В Броварах "титушки" запугивали местных водителей, запрещая им брать пассажиров - соцсети (фото)

11:08, 29 мая 2020
Происшествия
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Сегодня утром в Броварах произошел конфликт со стрельбой / фото: Мария Мельниченко

Сегодня утром в Броварах произошел конфликт со стрельбой между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. В соцсетях местные жители жалуются, что конфликт перевозчиков в городе длится давно, и "титушки" неоднократно запугивали местных водителей, запрещая им брать пассажиров. 

Конфликт перевозчиков в городе длится давно / фото: Мария Мельниченко

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Соответствующее сообщение опубликовала местная жительница в группе "Мои Бровары" в Facebook, прикрепив фото. 

"Торгмаш! Титушки второй день запугивают водителей, чтобы не брали пассажиров на Киев,а только частник на маршрутке ради которого это **** трудится. Где наши "доблестные" правоохранительные органы, военкомат?", - возмутилась женщина.

Видео сегодняшней стрельбы в Броварах

Как сообщал УНИАН, 29 мая утром в Броварах произошел конфликт со стрельбой между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Полиция задержала 10 участников конфликта, массовые задержания продолжаются.

Открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

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