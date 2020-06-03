В Одесской области женщина четыре месяца прятала труп матери ради пенсии

Чтобы тело не разлагалось дочка посыпала его солью.

На Одесщине женщина несколько месяцев скрывала факт смерти старушки от родных и односельчан из-за пенсии, которую получала вместо той.

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Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, тело 82-летней бабушки в доме матери обнаружила внучка, о чем сразу сообщила в полицию. Выяснилось, что покойница, которая много лет болела и была прикована к постели, умерла четыре месяца назад. На протяжении всего этого времени ее 60-летняя дочь делала вид, что ничего не произошло, ради пенсии, которую получала вместо умершей. Сумма, которую женщина получила от Пенсионного фонда, составила чуть больше шести тысяч гривень.

Действия женщины были квалифицированы по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины как мошенничество. В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что правонарушительница не просто прятала тело матери, а совершала надругательство над ним, периодически посыпая солью, чтобы не разлагалось. Затем было возбуждено еще одно дело по ч. 3 ст. 297 УКУ.

На сегодняшний день уголовное производство по факту мошенничества полицейские уже направили в суд. Следствие по факту надругательства над телом умершей продолжается. Максимальное наказание, которое грозит правонарушительницы, - до семи лет лишения свободы.

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