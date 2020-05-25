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В Одессе на улице нашли обгоревшие останки человека (фото 18+)

22:39, 25 мая 2020
Происшествия
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В Одессе на улице нашли обгоревший труп / фото odessamedia.net

Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Отмечается, что сильно обгоревшее тело обнаружено во дворе жилого многоэтажного дома на улице Ицхака Рабина.

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Со слов местных жителей, останки нашли между гаражами, по другим данным – рядом с ними - в люке.

В полиции факт обнаружения обгоревшего трупа подтвердили. На месте работают правоохранители.

Решается вопрос об открытии уголовного производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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