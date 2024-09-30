У Павла Чайки остались родители, жена и сестра.

29 сентября на Волыни в жутком ДТП погиб военный, капитан, полный кавалер ордена "За мужество" Павел Чайка, который защищал Донецкий аэропорт. Трагедия произошла возле села Хорохорин Луцкого района.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Вячеслава Полищука – главу населенного пункта Рожище, откуда был родом 36-летний защитник. Вместе с женой военный проживал в Киеве, но прощаться с защитником будут 2 октября в его родном городе. У Павла Чайки остались родители, жена и родная сестра.

В полиции Волыни рассказали, что 36-летний житель Киевской области, управляя мотоциклом Harley Davidson, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Fusion, за рулем которого находился 30-летний житель Владимира.

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В результате столкновения мотоцикл загорелся, его водитель погиб.

Что известно о Павле Чайке

Павел Чайка – украинский военный, служил в армии с 2007 года. Война с оккупантами для десантника началась еще возле оккупированного Крыма – бойцы стояли в километре от Армянска. Также он участвовал в обороне Донецкого аэропорта и воевал на Дебальцевском плацдарме.

Чайка был полным кавалером ордена "За мужество". Так, орден "За мужество" I степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге он получил 26 февраля 2015 года.

Также он имеет орден "За мужество" II степени (4 декабря 2014 года) – за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, высокий профессионализм и по случаю Дня Вооруженных Сил Украины и орден "За мужество" IIІ степени (8 июля 2014 года) – за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, защитник отмечен нагрудным знаком "За образцовость в военной службе" III степени.

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