Ярослав Олейник был одним из тех, кто пришел в правительство прямо с фронта.

В ДТП погиб советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Ярослав Олейник (позывной "Локи"). Вместе с ним в аварии погибла и его жена. Об этом сообщила в Facebook заместитель министра Анна Гвоздяр.

"Ярослав был искренним и веселым человеком, посвятившим всю свою, к сожалению, очень недолгую, жизнь борьбе с врагом. Это большая потеря для всех нас. Для меня Локи стал первым коллегой в министерстве, он многому научил меня, а я - его. Искренние соболезнования родным и близким. Спасибо за службу Родине", - написала она.

На это известие отреагировал Александр Камышин - бывший руководитель погибшего, экс-министр стратегической промышленности, а ныне внештатный советник главы Офиса президента. По его словам, Ярослав Олейник пришел в министерство в 2023 году прямо с фронта.

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"Один из первых членов обновленной команды МинСтратегПрома. Отвечал за работу с производителями дронов. До сих пор не верится", - написал Камышин.

Что известно о Ярославе Олейнике

Ярослав Олейник начал службу в ВСУ в 2017 году - в подразделении "Аэроразведка", где овладел профессией оператора разведывательного дрона, обучаясь во время выполнения боевых задач. На фронте имел позывной "Локи".

После начала полномасштабного вторжения России он прошел бои на Киевщине, Черниговщине, участвовал в Харьковском контрнаступлении, в частности освобождал Купянск.

Ярослав работал с благотворительным фондом "Вернись живым", в частности помогая с подготовкой нового поколения операторов дронов.

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