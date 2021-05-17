Во время поездки в вагоне поезда прорвало трубу - по словам одного из пассажиров, вонь была невыносима / фото REUTERS

Один из вагонов поезда "Рахов-Одесса" затопило водой во время поездки.

Об этом рассказал режиссер Андрей Мрыга на своей странице в Facebook. По его словам, от резкого толчка в вагоне треснула старая труба. 

Читайте также"Будто Халк ездил на минеральные воды": пассажир разгромил купе поезда в Трускавец (фото)"Поезд 026 "Рахов-Одесса", вы требуете колоссальные средства за пассажирские перевозки, а сами не можете заменить трубу, которой 30 лет?! Вы серьезно?! Моделирую ситуацию. Я направляюсь поездом 026 "Рахов-Одесса", третий вагон. При резком толчке в вагоне треснула труба, прогнившая давным-давно. Вонь невыносимая. Но виновным сделают дежурного по вагону, как всегда, потому что это его вагон. Однако не сбежите ли вы, "Укрзализныця", от ответственности? Может, купите обещанные новые вагоны? "Спасибо за комфорт", - написал мужчина.

фото facebook.com/amryha

Позже он добавил, что пассажирам предложили перейти в другой вагон, а на промежуточной станции в Ивано-Франковске вагон проветрили и высушили.

"К персоналу вопросов нет, но до сих пор остается загадкой, почему данный вагон эксплуатируется", - отметил Мрыга.

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Автор: Катерина Комолова