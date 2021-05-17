В вагоне прорвало трубу, и все "поплыло".

Один из вагонов поезда "Рахов-Одесса" затопило водой во время поездки.

Об этом рассказал режиссер Андрей Мрыга на своей странице в Facebook. По его словам, от резкого толчка в вагоне треснула старая труба.

Читайте также"Будто Халк ездил на минеральные воды": пассажир разгромил купе поезда в Трускавец (фото)"Поезд 026 "Рахов-Одесса", вы требуете колоссальные средства за пассажирские перевозки, а сами не можете заменить трубу, которой 30 лет?! Вы серьезно?! Моделирую ситуацию. Я направляюсь поездом 026 "Рахов-Одесса", третий вагон. При резком толчке в вагоне треснула труба, прогнившая давным-давно. Вонь невыносимая. Но виновным сделают дежурного по вагону, как всегда, потому что это его вагон. Однако не сбежите ли вы, "Укрзализныця", от ответственности? Может, купите обещанные новые вагоны? "Спасибо за комфорт", - написал мужчина.

Позже он добавил, что пассажирам предложили перейти в другой вагон, а на промежуточной станции в Ивано-Франковске вагон проветрили и высушили.

"К персоналу вопросов нет, но до сих пор остается загадкой, почему данный вагон эксплуатируется", - отметил Мрыга.

Другие водяные "курьезы" с поездами "Укрзализныци"

В начале мая пасажири поезда "Киев-Николаев" вынуждены были во время поездки держать возле себя ведра из-за дырявого потолка. На опубликованном видео видно, что вода обильно заливала пол и нижние пассажирские кровати из ламп в потолке.

Впоследствии протекающую крышу заметили в поезде "Харьков-Днепр". Вода с потолка капала прямо на сиденья.

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Автор: Катерина Комолова