Инцидент произошел в поезде, курсирующем из Харькова в Днепр.

В очередном поезде "Укрзализныци" потекла крыша - пассажирам пришлось подстраиваться под новые условия.

Видео из вагона, курсирующего в составе по маршруту из Харькова в Днепр, опубликовал Телеграм-канал "Труха",

"Поезд Харьков - Днепр. Топ за свои деньги", - говорится в подписи к видео.

На записи видно, как вода с крыши капает прямо на сидения в то время, как поезд стоит на станции.

Что этому предшествовало:

На днях пассажиры поезда Киев-Николаев вынуждены были во время поездки держать возле себя ведра из-за дырявого потолка. Очевидцы рассказали, что дождь обильно заливал пол и нижние пассажирские кровати из ламп в потолке.

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Автор: Юрий Годован