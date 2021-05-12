В очередном поезде "Укрзализныци" потекла крыша - пассажирам пришлось подстраиваться под новые условия.
Видео из вагона, курсирующего в составе по маршруту из Харькова в Днепр, опубликовал Телеграм-канал "Труха",
"Поезд Харьков - Днепр. Топ за свои деньги", - говорится в подписи к видео.
На записи видно, как вода с крыши капает прямо на сидения в то время, как поезд стоит на станции.
Что этому предшествовало:
На днях пассажиры поезда Киев-Николаев вынуждены были во время поездки держать возле себя ведра из-за дырявого потолка. Очевидцы рассказали, что дождь обильно заливал пол и нижние пассажирские кровати из ламп в потолке.
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