В Черниговской области четверо детей из многодетной семьи попали в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом.
Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.
Согласно информации, утром 27 апреля в реанимационное отделение Черниговской областной детской больницы из одного из населенных пунктов Черниговского (ранее Репкинского) района в тяжелом состоянии доставлены четверо малолетних детей из многодетной семьи с диагнозом – острое отравление неизвестным веществом.
Отмечается, что самому младшему ребенку – восемь месяцев, самому старшему мальчику – 7 лет. Предварительно установлено, что родители накануне накормили детей картофелем с грибами.
"Многодетная семья, в которой воспитывается 5 детей, находилась в поле зрения социальных служб по делам детей в связи со сложными жизненными обстоятельствами. Зарегистрировано уголовное производство», - говорится в сообщении.
Ювенальные прокуроры Черниговской окружной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми (ст. 166 Уголовного кодекса Украины).
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