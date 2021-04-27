Самому младшему ребенку – восемь месяцев, самому старшему – 7 лет.

В Черниговской области четверо детей из многодетной семьи попали в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

Согласно информации, утром 27 апреля в реанимационное отделение Черниговской областной детской больницы из одного из населенных пунктов Черниговского (ранее Репкинского) района в тяжелом состоянии доставлены четверо малолетних детей из многодетной семьи с диагнозом – острое отравление неизвестным веществом.

Отмечается, что самому младшему ребенку – восемь месяцев, самому старшему мальчику – 7 лет. Предварительно установлено, что родители накануне накормили детей картофелем с грибами.

"Многодетная семья, в которой воспитывается 5 детей, находилась в поле зрения социальных служб по делам детей в связи со сложными жизненными обстоятельствами. Зарегистрировано уголовное производство», - говорится в сообщении.

Ювенальные прокуроры Черниговской окружной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми (ст. 166 Уголовного кодекса Украины).

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Автор: Ирина Синельник