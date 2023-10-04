Киевского чиновника обвинили в причастности к финансовому преступлению.

Директору Департамента муниципальной безопасности КГГА сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств, предназначенных для установления систем оповещения в Деснянском районе столицы, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Согласно материалам следствия, чиновник в июне 2022 года заключил договор с частным обществом о капитальном ремонте (модернизации) территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) в Деснянском районе.

Как отмечается, на работы по модернизации системы было выделено около 10 млн гривень бюджетных средств.

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"Директор Департамента, действуя в интересах должностных лиц подрядной организации, подписал акты приемки выполненных работ, в которые были внесены сведения с завышенными ценами на использованные материалы и оборудование. Незаконные действия директора Департамента привели к излишнему перечислению бюджетных средств в сумме почти четверть миллиона гривень, что подтверждается заключением экспертизы", - говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас в уголовном производстве продолжаются экспертизы насчет других материалов и оборудования, которое устанавливалось во время капитального ремонта систем оповещения. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной организации.

Обращается внимание, что в настоящее время директор упомянутого Департамента отстранен от должности в рамках другого уголовного производства, начатого по факту гибели людей из-за закрытого укрытия.

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Как сообщал УНИАН, 21 июня Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку. Его обвиняют в служебной халатности из-за трагедии, произошедшей в Деснянском районе 1 июня - люди во время воздушной тревоги не смогли попасть в бомбоубежище из-за закрытых дверей и погибли.

Следствие установило, что подозреваемый, находясь с 2018 года на должности директора Департамента, несет персональную ответственность за организацию и результаты работы этого структурного подразделения по реализации государственной политики в сфере гражданской защиты на территории Киева.

Ткачука отправили под круглосуточный домашний арест, обязав носить электронный браслет.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что против него якобы организовали шквальную кампанию по дискредитации, связав это с темой ревизии бомбоубежищ за состояние которых, как подчеркнул чиновник, ответственны главы районов, а не его команда.

Во время ночной атаки РФ по Киеву в Деснянском районе столицы погибли три человека - две женщины и ребенок. Как стало известно, в момент гибели они пытались попасть в ближайшее укрытие, расположенное в поликлинике, и его двери были закрыты. Местные жители рассказали, что не впервые не смогли попасть в укрытие. Они также говорят, что пытались решить проблему с закрытыми входами в укрытие, писали жалобы, но получили объяснение, что с укрытием все в порядке.

После трагедии президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полную ревизию защитных сооружений в Киеве и по всей Украине. Позже в специальной комиссии информировали, что в результате проверки всех укрытий Киева выявлено, что только 15% из них пригодны к использованию без существенных замечаний. Проверка также показала, что свободнодоступными оказались менее половины укрытий, - только 44%.

В приложении "Киев Цифровой" после трагедии 1 июня начал функционировать сервис обратной связи по состоянию укрытий и только через сутки после запуска от киевлян поступило более тысячи жалоб.

Кличко сообщил, что город в прошлом и этом году выделил районам в целом 1,2 млрд грн на обустройство, ремонт укрытий. В то же время в КГГА заявили, что во время проверок укрытий зафиксировано невыполнение балансодержателями работ, связанных с ремонтными работами.

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