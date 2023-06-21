По словам чиновника, украинцам навязывают мнение, что главная проблема во время войны - это он.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что против него организовали шквальную кампанию по дискредитации и связал это с темой ревизии бомбоубежищ за состояние которых, как подчеркнул чиновник, ответственны главы районов, а не его команда.

Об этом мэр столицы заявил в своем обращении к киевлянам от 21 июня. По словам Кличко, его работу пытаются парализовать постоянными обысками, которые вносят "хаос" в жизнь столицы в непростое для украинцев военное время: "вручают подозрения руководителям городских служб и громко кричат о якобы виновности", - указал Кличко.

Он упомянул, что сегодня суд отправил под круглосуточный домашний арест руководителя департамента муниципальной безопасности Романа Ткачука и отклонил просьбу чиновника разрешить ему выезжать на места чрезвычайных ситуаций. Вместо этого ему избрали арест с ношением электронного браслета, указал Кличко.

"При этом ни один из глав районов, которые ответственны за обустройство укрытий и являются балансодержателями и распорядителями средств, не пострадал. Ни за состояние укрытий, ни за феерические закупки для них. А находятся главы районов в вертикали центральной власти. Так мы говорим об объективности и отсутствии политических мотивов?",- заявил мэр.

Он указал, что кому-то "снова чешется взять под контроль столицу", поэтому украинцев убеждают, что их главная проблема - это Кличко.

Романа Ткачука отправили под арест - что известно

Напомним, что сегодня Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения главе департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку. Его обвиняют в служебной халатности из-за трагедии, которая произошла в Деснянском районе 1 июня. Тогда люди не смогли попасть в бомбоубежище из-за закрытой двери и погибли.

По данным "Суспільне", чиновник был ответственным за карту укрытий, однако после трагедии выяснилось, что многие отметки на карте якобы с доступными укрытиями для горожан не совпадают с действительностью.

Ткачука отправили под круглосуточный домашний арест на два месяца, обязав носить электронный браслет.

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