ДТП произошло на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная".

В Киеве в субботу утром произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем такси.

Как передает dtp.kiev.ua, авария случилась на Броварском проспекте вблизи станции метро "Лесная".

"Таксист на Chevrolet Aveo решил проверить отбойник на прочность. Тот устоял! Обошлось без пострадавших. Если аккуратно сдаст назад, то и рычаг менять не придётся. Может и на вызов ещё успеет", - пишет автор публикации.

На место приехали патрульные полицейские для оформления ДТП. Движение на указанном участке было осложнено.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве оригинальным способом "наказали" водителя автомобиля BMW X5 за нарушение правил парковки.

До этого в сети возмутились действиями трех киевских водителей, которые отметились нарушением правил парковки. Инцидент зафиксировали на улице Малиновского в Оболонском районе столицы возле местного отделения полиции.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Виолетта Орлова