По словам местных жителей, мужчина плохо относился к своим работникам и платил копейки.

Винницкий фермер, который закрыл своего работника в промышленной сушилке для овощей, не первый раз издевается над своими работниками. Он содержит их в жутких условиях.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам местных жителей, 58-летний мужчина пользуется тем, что в селе нет другой работы, обижает своих работников и платит копейки.

"Сколько здесь людей у него было, сажал и в погреб, и есть не давал", - рассказала Надежда Степанова.

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В то же время в местном сельсовете его защищают. Фермер обрабатывает 50 гектаров земли и вовремя платит налоги, а про пытки чиновники ничего не знают.

"Жалоб к нам не поступало. Плохого мы не слышали, арендатор, как арендатор, ничего плохого не могу сказать. Я даже у него работала бригадиром, не могу сказать, что он плохой человек", - рассказала староста Снежнянского сельсовета Татьяна Адамчук.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное лишение человека свободы. В свою очередь пострадавший работник хочет только, чтобы ему отдали зарплату, которую он не получал уже несколько месяцев. Его отвезли в родное село, которое находится в 60 километрах.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харьковской области за превышение служебных полномочий будут судить трех полицейских, избивших фермеров.

Автор: Анастасия Горбачева