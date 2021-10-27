По данным СМИ, родители малолетнего лихача в разводе.

СМИ узнали информацию о родителях 16-летнего Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове. Родители парня якобы в разводе и его содержит мать.

Об этом пишет Обозреватель.

По данным издания, отец подростка работает продавцом мяса на Благовещенском рынке. Отмечается, что отец якобы злоупотребляет спиртным и часто уходит в запой.

При этом мать малолетнего лихача якобы живет в Австралии. Именно она финансово содержит подростка. Также сообщается, что родители в разводе.

Читайте такжеДТП с "мажором" в Харькове: сын погибшего озвучил единственную надежду после смерти отца (видео)Также указано, что на стенах одной из многоэтажек Харькова появились угрозы и оскорбления в адрес 16-летнего Николая Харьковского. Вот только местные жители сообщил, что парень там не живет и о нем ничего не знают.

Кровавое ДТП в Харькове: что случилось

26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП - водитель Infiniti на большой скорости протаранил Chevrolet. На видео с камер наблюдения можно увидеть, что Infifniti на огромной скорости пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet.

По данным полиции, в результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Там также подтвердили возраст водителя Infiniti - 16 лет. В его машине, кроме него, находились несовершеннолетняя - двое 19-летних парней и 16-летняя девушка. Их госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас они в реанимации.

Как пишут СМИ, за рулем Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский. Машину ему на днях купили родители. Известно, что он неоднократно попадал в поле зрения полиции. Так, в 2019 году у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Он выстрелил в нее, после чего направил пистолет в сторону ее сына.

Автор: Анастасия Горбачева