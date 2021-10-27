Полицейские подтвердили, что водителю-виновнику было только 16 лет.

Водитель, который 26 октября спровоцировал смертельное ДТП на перекрестке улиц Гагарина и Одесской в Харькове, не только выехал на перекресток на красный свет светофора, но и выжимал из своей машины более 100 километров в час.

Об этом заявил заместитель начальника областного ГУ полиции Сергей Чиж, сообщает "Общественное".

"В настоящее время скорость Infiniti устанавливается, но предварительно установленная ​​сотрудниками полиции и следователями — более 100 км/ч", — сказал Чиж.

Читайте такжеСмертельное ДТП в Харькове устроил подросток - СМИ (видео)В полиции подтвердили возраст водителя Infiniti - 16 лет. В его машине также находились несовершеннолетняя - двое 19-летних парней и 16-летняя девушка. Их госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас они в реанимации.

Погибшему водителю Chevrolet было 58 лет. Водитель Infiniti был задержан - ему угрожает до 8 лет лишения свободы за нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшего к гибели человека (ч. 2 ст. 286 УКУ).

На данный момент расследование трагедии продолжается.

Как уже сообщал УНИАН, за рулем Infiniti мог находиться 16-летний Николай Харьковский, а машину ему на днях купили родители. Известно, что он неоднократно попадал в поле зрения полиции - в 2019 году (когда ему было 14 лет) во время конфликта в супермаркете он выстрелил в женщину из пневматического пистолета и направил пистолет в сторону её сына.

Автор: Станислав Кожемякин