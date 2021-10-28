Вечером 28 октября в Харькове произошло еще одно ДТП с участием автомобиля Infiniti.

Как пишет местный Telegram-канал "ХС / Харьков", на проспекте Героев Сталинграда сбили женщину.

"Женщина лежит на проезжей части без сознания. "Скорая" на месте… По всей видимости, от удара ее отбросило на проезжающий мимо Дэо Ланос", – говорится в сообщениях канала.

Позже стало известно, что пешеход погибла от полученных травм.

Обновлено. Как пишет Telegram-канал Perepichka News, новое ДТП произошло в 500 метрах от места смертельной аварии 26 октября.

Читайте такжеВсплыло видео с "мажором" из ДТП в Харькове: пил водку и подарил другу пистолет"На этот раз за рулем Infiniti была девушка, которая сбила насмерть женщину на переходе. От удара об автомобиль пострадавшая вылетела на встречку под другую машину", – говорится в сообщении.

Напомним, 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti на бешеной скорости пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с другим авто. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

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Автор: Катерина Шварц