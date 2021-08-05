Злоумышленника задержали во время сопровождения двух завербованных студенток из Мариуполя за границу.

В Киеве задержали 38-летнего гражданина Армении, который вербовал украинок для оказания сексуальных услуг в Греции.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в 2021 году мужчина организовал незаконный "бизнес" по продаже гражданок Украины за границу. Злоумышленник подыскивал в разных регионах страны молодых женщин в возрасте от 20 до 30 лет и, зная об их сложном материальном положении, убеждал девушек в целесообразности и выгоде занятия проституцией на территории города Афины Республики Греция.

"Предприниматель" уверял, что им будут предоставлены достойные условия проживания, питания и свободный выбор клиентов, а также высокая зарплата – от 50 долларов за час предоставления сексуальных услуг. Кроме того, правонарушитель обещал женщинам, что их документы останутся у них на руках и они смогут в любой момент вернуться в Украину ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства по оплате расходов, связанных с оформлением необходимых документов злоумышленник получал от заказчиков, которые находились в Греции, а при необходимости лично сопровождал завербованных женщин к "покупателям".

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В июле мужчина познакомился в ресторане Мариуполя с двумя студентками и предложил им "работу".

По данным прокуратуры, 4 августа в Киеве во время сопровождения завербованных в автобус Украина - Греция злоумышленника задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему сообщено о подозрении в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Светлана Макринская