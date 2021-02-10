Организатором «бизнеса» выступил 29-летний житель Харькова.

В Харькове полиция разоблачила группу лиц, занимавшихся сутенерством. Как выяснилось, злоумышленники входят в состав общественной организации «Международный Комитет защиты прав человека».

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Читайте такжеВ Киеве сообщили о подозрении женщине, вербовавшей проституток для работы в Турции

Следствие установило, что организатором «бизнеса» выступил 29-летний житель Харькова. 28-летний соучастник обеспечивал правовую защиту женщин от правоохранительных органов. Четверо других мужчин в возрасте от 20 до 35 лет работали посменно и обеспечивали охрану «проституток», организацию транспорта для их перемещения к клиентам с целью оказания сексуальных услуг. Также полицейские установили 12 женщин, которые занимались проституцией.

В январе этого года участников преступной группы задержали. Следователи провели обыски по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов. Во время обысков изъяты деньги, банковские карты, мобильные телефоны, газовый баллончик, травматические пистолеты с резиновыми пулями, документы, личные записи.

Сейчас всем участникам группировки сообщено о подозрении. Пятерым мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще одному подозреваемому – круглосуточный домашний арест.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН