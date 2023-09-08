Из-за попадания авиабомбы погибли две женщины и мужчина, еще четыре человека получили ранения.

В результате попадания управляемой авиабомбы в селе Одрадокаменка Херсонской области погибли трое гражданских, еще четверо ранены. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"В Одрадокаменке российская авиабомба убила трех гражданских - двух женщин и мужчину. Четверо местных жителей получили ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что следственно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры работают над ликвидацией последствий обстрела и фиксацией очередного военного преступления РФ.

Видео дня

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин добавил, что погибшим от российского авиаудара женщинам было 48 и 40 лет, а мужчине – 46.

Среди четырех раненых - две женщины 54 и 62 лет, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще две местные жительницы, 50 и 29 лет, будут лечиться амбулаторно.

Также Прокудин сообщил, что оккупанты ударили из минометов по Веселому. Ранение получил 67-летний мужчина, он госпитализирован.

Постоянные обстрелы Херсонской области

Российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Херсонскую область из различных видов вооружения. По данным Генштаба, 7 сентября на Херсонском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку Казацкого. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Велетенское, Томина Балка.

Захватчики также атакуют с БПЛА мирных людей, бросая им на головы взрывоопасные предметы.

Вас также могут заинтересовать новости: