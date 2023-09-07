Среди "кандидатов" в оккупационные органы "власти" коллаборанты и чужаки.

Так называемые "выборы", проведение которых имитируют в Херсонской области оккупанты, это театр абсурда, который не имеет ничего общего с демократией и волеизъявлением. Захватчики пытаются сделать картинку для собственной аудитории, чтобы показать, что якобы люди выбирают оккупационную "власть".

"По состоянию на сейчас они уже нарисовали более 50% явки", - сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что на оккупированной части Херсонщины остается только 30% населения из тех, кто проживали ранее. Соболевский отметил, что у жителей оккупированной территории Херсонщины самая большая проблема в том – как скрыться и не участвовать в этом абсурде. По его словам, коллаборанты с урнами для голосования ходят по домам людей в сопровождении вооруженных россиян.

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"Конечно, это уже психологическое давление, когда к тебе под дом подходят и говорят принять участие в этом голосовании. А когда у тебя за спиной твоя семья и дети, то людям трудно отказывать, потому что боятся, что будут применены любые средства воздействия на этих людей, в том числе и обвинения в экстремизме", - добавил он.

"Относительно "кандидатов", там ассорти", - отметил Соболевский.

Он отметил, что в списках частично коллаборанты из Херсонщины - некоторые из них были в херсонском политикуме, а большинство это люди без какой-либо истории успеха, а еще часть - это не жители Херсонщины.

"Абсолютное большинство голосов они нарисуют партии "Единая Россия", немного, возможно, Компартии России и ЛДПР. Именно "Единая Россия" занимается всем этим процессом и они будут рисовать результаты этого шоу", - сказал Соболевский.

Российские "выборы" в Херсонской области - последние новости

6 сентября глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что в Каховском районе, так называемые "выборы" выглядят следующим образом - прямо посреди базара стоит стол с урной для "бюллетеней" и там женщина с вооруженными оккупантами предлагает людям голосовать. А так называемые "бюллетени", заполняют на капоте автомобиля под дулом автомата. Также повторяется такая ситуация, которая была в Херсоне с фейковым "референдумом", ходят по домам с оружием, заставляют людей ставить галочку.

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