ВСУ уничтожили вражеские склады, оружие и атаковали районы сосредоточения личного состава.

За прошедшие сутки, 7 сентября, авиация Вооруженных сил Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позициям зенитно-ракетных комплексов российских оккупационных войск.

Кроме того, как сообщает в утренней сводке Генштаб, защитники из подразделений ракетных войск и артиллерии поразили 1 склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса врага.

В то же время страна-террорист этой ночью нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Сейчас информация о последствиях атаки уточняется.

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Оккупационные войска РФ в течение суток нанесли 7 ракетных, 74 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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По данным Минобороны, российские захватчики снова собирают силы для активизации штурмов на Купянском и Лиманском направлениях. В то же время на Мелитопольском направлении "есть определенные вещи, о которых не можем говорить, но там тоже живо и есть определенные успехи, и когда Вооруженные силы закрепятся, то можно будет сказать публично".

По оценке американских аналитиков, Вооруженные Силы Украины во время контрнаступательных действий на юге страны успешно истощают вражескую армию и могут достичь оперативных успехов до конца этого года.

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