Захватчики второй день подряд атакуют с БПЛА мирных людей, бросая им на головы взрывоопасные предметы.

Оккупанты устроили "голодные игры" на украинцев в Херсонской области: в людей второй день подряд бросают взрывчаткой из БПЛА.

Как сообщает Херсонская областная военная администрация, новое преступление со стороны армии РФ произошло сегодня около 12.00.

"Оккупанты атаковали с беспилотника жителя Золотой Балки", - рассказали в ОВА.

Отмечается, что россияне просто сбросили на 43-летнего мужчину взрывоопасный предмет. В результате атаки человек получил множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и ноги. Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Село Золотая Балка в 2022 году было оккупировано российскими войсками во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Освободили его силами ВСУ 3 октября 2022 года.

Накануне оккупанты сбросили взрывчатку на жителя Новоберислава

Напомним, в последнее время захватчики устроили охоту на мирных жителей Херсонщины. В частности, вчера, 20 августа, оккупанты убили таким образом 33-летнего жителя Новоберислава. Средь бела дня вражеский беспилотник сбросил два взрывных устройства на мужчину, который просто шел по одной из улиц. Также в воскресенье в населенном пункте Казацкое вражеский танк прицельно ударил по жилому дому - на месте погибла 60-летняя женщина. Также у 45-летняя гражданка получила множественные осколочные ранения.

Всего за прошедшие сутки российская армия нанесла по правобережью почти 80 ударов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. Только по Херсону оккупанты выпустили за сутки почти полсотни снарядов.

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