Вооруженные российские военные нашли Винника в университете, где он в последнее время находился круглосуточно - организовывал и поддерживал жизнедеятельность вуза.

В Херсоне российские военные похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.

Об этом сообщило местное интернет-издание "Мост".

"Произошло это возле общежития вуза, уже после захвата главного корпуса университета. По словам очевидцев, команду схватить Винника вооруженным людям дала Татьяна Томилина, руководившая захватом ХГУ. Максима вывезли в неизвестном направлении", - пишет издание.

На сайте вуза в настоящее время также размещено сообщение о похищении Винника военными РФ.

"Сегодня, 14 июня, вооруженные российские военные, сопровождая так называемых представителей "власти" временно оккупированной Херсонщины, вошли в главный корпус университета. Военные вывезли в неизвестном направлении Максима Винника, который все эти страшные дни оккупации организовывал и поддерживал жизнедеятельность Херсонского государственного университета, занимался научно-педагогической работой, круглосуточно находясь на рабочем месте", - говорится в сообщении учебного заведения.

Коллеги отмечают, что сейчас им неизвестно местонахождение Винника, который имеет инвалидность и нуждается в постоянном приеме медицинских препаратов.

"Мы обращаемся ко всей образовательного сообщества не только Украины, а и мира с просьбой распространить информацию о пропаже нашего коллеги Максима Винника! Подчеркнем, что педагоги не имеют оружия, мы - представители гуманной профессии, поэтому воспринимаем любое насилие, угрозы, давление как тяжкое преступление, которое оказывают оккупанты по отношению к гражданам Украины! Требуем у оккупационных властей немедленно освободить Максима Винника", - заявили в ХГУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что военный эксперт рассказал, когда ВСУ смогут подойти к Херсону вплотную.

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