Владимир Сальдо - назначенный оккупантами "глава Херсонской области".

В Херсоне взорвали служебный автомобиль экс-мэра Владимиром Сальдо, который после прихода русских войск перешел на сторону оккупационных сил.

Об этом в Facebook сообщил бывший нардеп, а ныне военнослужащий ВСУ Андрей Немировский.

По словам Немировского, на момент взрыва Сальдо вместе с охранниками находились в салоне авто.

"По неподтвержденным пока данным! В оккупированном Херсоне возле здания обладминистрации взорван служебный автомобиль коллаборанта "Сосальдо". Он и его охранники в момент взрывов находились в нем, их везут скорые в реанимацию", - заявил экс-нардеп.

Справка УНИАН. Владимир Сальдо - назначенный оккупантами "глава Херсонской области". Бывший мэр Херсона (2002-2012 гг) и экс-нардеп от "Партии регионов" (2012-2014 гг).

В марте 2022 года вышел на митинг в поддержку российской агрессии против Украины, а затем принял участие в создании так называемого "Комитета спасения мира и порядка".

После прихода россиян Сальдо перешел на сторону оккупантов и одним из первых получил паспорт РФ.

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